США перебросили авианосец USS George Washington на Ближний Восток Фото: REUTERS.

В соответствии с распоряжением Пентагона, ударный авианосец USS George Washington прибыл в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства в социальной сети X.

«Американские моряки работают на полетной палубе авианосца USS George Washington (CVN 73) 20 августа, когда авианосец проходит через Аравийское море», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что атомный авианосец должен направиться к восточному побережью Средиземного моря, где он сменит другой американский корабль — USS Abraham Lincoln, который несет службу в этом районе с января текущего года.

Западные СМИ указывали, что USS George Washington уже имеет богатый боевой опыт в регионе. Именно этот авианосец был задействован в операции «Эпическая ярость», а также участвовал в мероприятиях по блокаде иранских портов.