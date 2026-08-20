В Волгоградской области фермер второй раз обжаловал штраф за стрельбу по дрону Фото: Сергей Грачёв. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский пенсионер и глава фермерского хозяйства Николай Мухин вновь оспаривает в суде штраф за стрельбу из ружья, утверждая, что таким образом защищал небо от вражеского дрона. На этот раз защита подала уже вторую апелляционную жалобу, настаивая на полной отмене постановления. Как сообщил РИА Новости адвокат фермера Александр Гугучкин, новые аргументы переданы в областной суд для пересмотра дела.

Защитник фермера пояснил, что поданная жалоба касается решений как первой, так и второй инстанции, которые сторона защиты считает незаконными и необоснованными. По мнению адвоката, суд обязан прекратить производство по делу, поскольку его клиент действовал в состоянии крайней необходимости, пытаясь сбить украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее районный суд признал Николая Мухина виновным в нарушении правил использования оружия в черте населенного пункта и назначил ему денежный штраф в размере 40 тысяч рублей.

История получила широкий общественный резонанс после того, как на ситуацию обратила внимание главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она ранее заявила, что берет на себя обязательство оплатить штраф, выписанный пенсионеру за попытку противодействия дрону.