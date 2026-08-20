На ЗАЭС устанавливают причину потери энергоснабжения Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Запорожской АЭС выясняют причину отключения внешнего электроснабжения. Ищут место повреждения, украинская сторона участвует. Об этом сообщил директор Юрий Черничук.

На ЗАЭС оптимизируют генераторы для снижения потребления дизеля. Но ВСУ мешают доставке топлива, они регулярно проводят обстрелы местности близ АЗС. Напомним, утром пресс-служба станции сообщила об отключении линии «Ферросплавная-1» из-за повреждения. Радиационный фон в норме.

Ранее KP.RU передал слова главы России Владимира Путина о том, что киевский режим находится на грани сумасшествия, когда отдает приказ наносить удары по Запорожской атомной станции. Ведь риск радиационной катастрофы вырастает в разы во время подобных действий ВСУ.