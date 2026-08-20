На Солнце произошла мощнейшая вспышка: она побила рекорд августа Фото: NASA / SDO / Global Look Press

На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка, которая побила рекорд текущего месяца. Её уровень достиг отметки M8.1, и это событие произошло менее чем через четыре часа после предыдущего максимума. Об этом рассказали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

До высшего балла X новому взрыву не хватило всего одной пятой части мощности. Если утром специалисты сомневались в способности светила генерировать вспышки такого уровня, то теперь они признают, что ситуация изменилась кардинально.

Ученые до сих пор не могут понять, откуда в этой области Солнца берется столько энергии для столь активных выбросов. Для Земли пока что этот всплеск активности остается нейтральным, так как выброс направлен в другую сторону. Однако группа пятен, вызывающая возмущения, находится всего в нескольких днях пути от зоны влияния на нашу планету.

Специалисты отмечают, что сценарий, при котором активная область сможет просуществовать еще 3–4 дня, перестал казаться фантастическим. При этом существует ощущение, что запасы энергии в этом центре вот-вот иссякнут.

Ранее KP.RU писал, что к утру 20 августа на Солнце зафиксировали 19 вспышек. Их число резко выросло, однако исследователи заявили, что это пока никак не повлияет на Землю.