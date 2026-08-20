Россиянам напомнили о сроке подачи заявлений на получение семейных выплат

Доцент Гиринский: подать заявку на семейную выплату можно до 30 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Родители в России могут подать заявку на семейную налоговую выплату вплоть до 30 сентября. Об этом напомнил в разговоре с РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Сроки подачи заявления определены с 1 июня по 30 сентября включительно, его можно подать один раз в год с доходной базой за предыдущий налоговый период», - сказал он.

Получателями выплат могут стать семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей до 18 или 23 лет в случае, если ребенок обучается в вузе на очной форме. При этом семейный доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Кроме того, заявитель обязан соответствовать имущественным нормам и не иметь каких-то задолженностей по алиментам.

Гиринский пояснил, что размер выплаты определяется как разница между обычным НДФЛ и налогом по льготной ставке 6%. К примеру, при годовом доходе семьи в 1 миллион рублей налог по ставке 13% составит 130 тысяч рублей, а по льготной - только 60 тысяч.

«Разница в 70 тысяч рублей и будет размером выплаты», - отметил доцент.

KP.RU прежде писал, что в Госдуме выступили с идеей финансово помогать родителям школьников. Депутат Леонид Слуцкий предложил ввести в России выплату на сумму 10 тысяч рублей для родителей учащихся. По его словам, эти средства помогли бы приобрести форму для ребенка.