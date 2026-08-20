NYP: черный медведь залез в машину американца и умер, пытаясь выбраться из нее Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Черный медведь найден мертвым после нескольких дней попыток выбраться из запертой машины. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Колорадо. Медведь весом в 136 кг на протяжении нескольких дней находился в ловушке внутри автомобиля. Он разрушил салон машины, прежде чем был найден мертвым.

«Обычно происходит так: они открывают дверь, забираются внутрь, берут еду и уходят. Но иногда дверь захлопывается за ними, и им трудно понять, как выбраться», - сказал сотрудник Службы охраны дикой природы Колорадо (CPW) Трэвис Саудер.

Согласно данным, с начала года по август текущего года поступило 6 129 сообщений о встречах с медведями и конфликтах с ними. При этом в 2025 году за аналогичный период было в два раза меньше обращений - 3115.

Ранее сайт KP.RU писал, что на одной из туристических баз в Горном Алтае в селе Артыбаш медведь напал на палатку и утащил в лес 29-летнюю туристку, где позже ее убил.