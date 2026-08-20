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НовостиВ мире20 августа 2026 13:37

Российскому самолету впервые за три года ЕС разрешила пролететь над одной из своих стран

Болгария впервые за три года впустила российский самолет
Людмила МИТРОХИНА
Российскому самолету впервые за три года ЕС разрешила пролететь над одной из своих стран

Российскому самолету впервые за три года ЕС разрешила пролететь над одной из своих стран

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский транспортник Ил-76 МЧС России доставит помощь в тушении ландшафтных пожаров в Сербию. Отмечается, что ЕС разрешил впервые за три года российскому самолету пролететь над территорией своей страны. Речь идет о Болгарии. Об этом говорится в пресс-службе МЧС.

Это первый случай с начала с начала СВО. Подчеркивается, что с конца февраля 2022 года воздушное пространство Европы закрыто для российских лайнеров. Сейчас в Европе жара, обмеление рек и масштабные пожары. В связи с этим ЕС согласились принять помощь России.

Ранее KP.RU сообщил, что до 2022 года Россия регулярно помогала Европе справляться с последствиями катаклизмов. Например, в 2021 году Москва направила несколько самолетов в Грецию для тушения пожаров.