Российскому самолету впервые за три года ЕС разрешила пролететь над одной из своих стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский транспортник Ил-76 МЧС России доставит помощь в тушении ландшафтных пожаров в Сербию. Отмечается, что ЕС разрешил впервые за три года российскому самолету пролететь над территорией своей страны. Речь идет о Болгарии. Об этом говорится в пресс-службе МЧС.

Это первый случай с начала с начала СВО. Подчеркивается, что с конца февраля 2022 года воздушное пространство Европы закрыто для российских лайнеров. Сейчас в Европе жара, обмеление рек и масштабные пожары. В связи с этим ЕС согласились принять помощь России.

Ранее KP.RU сообщил, что до 2022 года Россия регулярно помогала Европе справляться с последствиями катаклизмов. Например, в 2021 году Москва направила несколько самолетов в Грецию для тушения пожаров.