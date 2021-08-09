Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит пожары в Греции Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в связи с экстренным обращением греческого правительства поручил увеличить российскую группировку, которая тушит масштабные лесные пожары на территории центральных районов Греции. Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

- После экстренного обращения правительства Греции глава государства дал указание об увеличении группировки из России, занимающейся тушением пожаров в центральных районах республики, - говорится в сообщении.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис обсудили борьбу с природными пожарами в стране. Руководитель правительства Греции выразил признательность за содействие России в тушении масштабных возгораний на территории республики.

Накануне пожарные спасли более 300 жителей северного пригорода Афин из района сильного лесного пожара в Варибоби.

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