Пашинян: село Тигранашен по пути к Ирану не считается территорией Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Село Тигранашен по пути из Еревана к границам Ирана не считается территорией Армении. Об этом на брифинге заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Армянские власти уже сообщали, что 31 населенный пункт, ранее принадлежавший Армянской ССР, теперь находится под контролем Азербайджана. Оппозиция в Армении выступает против передачи Баку этих анклавов, указывая на их стратегическое значение. Как известно, через село Тигранашен в Араратской области проходит дорога, соединяющая страну с Ираном. Бывшие же анклавы в Тавушской области обеспечивают транспортное сообщение с Грузией.

По словам Пашиняна, установление мира с Азербайджаном базируется на Алма-Атинской декларации 1991 года. Именно карты того периода, отражающие границы двух стран, стали основой для делимитации на участке Киранца.

«Сейчас на этих картах Арцвашен является территорией Армении, Кярки не является территорией Армении, Бархударлы не является территорией Армении, Юхары Аскипара не является территорией Армении», - подчеркнул премьер.

Пашинян признал существование проблемы анклавов и выразил надежду на ее урегулирование. При этом он уточнил, что на данный момент между государствами отсутствуют какие-либо договоренности по этому вопросу.

Ранее лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян предложил Николу Пашиняну отречься от армянского гражданства. По его словам, премьер приносит стране одни лишь беды, поэтому должен отказаться от своего паспорта.