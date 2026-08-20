ОРВИ наступает: врач назвал простые меры защиты от сезонных инфекций

Врач раскрыл, как не принести вирусы домой после улицы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С началом осени риск подхватить ОРВИ обычно возрастает из-за увеличения числа контактов между людьми и похолодания. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие простые меры помогут снизить вероятность заражения сезонными инфекциями. Об этом пишет «Царьград».

«Маски – это вообще хорошо: как в Корее, как в Японии. Но у нас пока такой культуры нет», – отметил Кондрахин.

По словам специалиста, первая волна ОРВИ может начаться после возвращения людей из отпусков и начала учебного года. В этот период люди чаще контактируют друг с другом, а прохладная и влажная погода создает более подходящие условия для сохранения вирусов. Инфекции также могут распространяться между регионами вместе с путешественниками.

Для профилактики врач советует регулярно мыть руки или использовать санитайзер. После возвращения домой стоит сменить одежду, чтобы снизить вероятность занести инфекцию в помещение. Также Кондрахин рекомендует чаще проветривать комнаты.

Ранее эксперты рассказали KP.RU, как подготовить ребенка к сезону простуд и какие меры можно использовать дома для профилактики ОРВИ, особенно в период сезонного подъема заболеваемости.