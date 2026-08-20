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НовостиЗдоровье20 августа 2026 13:56

ОРВИ наступает: врач назвал простые меры защиты от сезонных инфекций

Терапевт Кондрахин перечислил простые способы защиты от осенней волны ОРВИ
Анастасия ПИГИНА
Врач раскрыл, как не принести вирусы домой после улицы.

Врач раскрыл, как не принести вирусы домой после улицы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С началом осени риск подхватить ОРВИ обычно возрастает из-за увеличения числа контактов между людьми и похолодания. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие простые меры помогут снизить вероятность заражения сезонными инфекциями. Об этом пишет «Царьград».

«Маски – это вообще хорошо: как в Корее, как в Японии. Но у нас пока такой культуры нет», – отметил Кондрахин.

По словам специалиста, первая волна ОРВИ может начаться после возвращения людей из отпусков и начала учебного года. В этот период люди чаще контактируют друг с другом, а прохладная и влажная погода создает более подходящие условия для сохранения вирусов. Инфекции также могут распространяться между регионами вместе с путешественниками.

Для профилактики врач советует регулярно мыть руки или использовать санитайзер. После возвращения домой стоит сменить одежду, чтобы снизить вероятность занести инфекцию в помещение. Также Кондрахин рекомендует чаще проветривать комнаты.

Ранее эксперты рассказали KP.RU, как подготовить ребенка к сезону простуд и какие меры можно использовать дома для профилактики ОРВИ, особенно в период сезонного подъема заболеваемости.