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НовостиОбщество20 августа 2026 14:04

Основатель "Кукрыниксов" Горшенев подтвердил смерть басиста группы Оганяна

Утром 20 августа на Васильевском острове Петербурга прохожие нашли тело мужчины в воде, у которого отсутствовала кисть
Сергей ГАПЧУК

Основатель музыкальной группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев подтвердил смерть своего коллеги - бас-гитариста и бэк-вокалиста коллектива Дмитрия Оганяна. Об этом сообщило издание "КП-Петербург" со ссылкой на соцсети музыканта.

"Дима был жизнерадостным и веселым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей. Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон", - написал артист.

Также Горшенев сообщил, что семья погибшего открыла сбор средств на похороны.

Как писал сайт KP.RU, 20 августа стало известно, что тело мужчины без кисти, обнаруженное на Васильевском острове в Северной столице, предварительно, может принадлежать бывшему бас-гитаристу группы "Кукрыниксы" Оганяну. В региональном СК отметили, что у берега также была обнаружена обувь.

Напомним, утром в четверг у морского вокзала на Васильевском острове прохожие нашли тело мужчины в воде, у которого отсутствовала кисть. Ее, а также окровавленный топор обнаружили рядом на берегу. Погибшему было около 40 лет.