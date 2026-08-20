В России могут измениться правила технического осмотра машин: Минтранс уже подготовил правки

«Ъ»: Минтранс может разрешить выявлять при техосмотре, работает ли авто в такси Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс РФ может разрешить выявлять при техническом осмотре, работает ли авто в службе такси. Ведомство уже подготовило проект постановления об изменении правил техосмотра. Он может начать действовать с 1 марта 2027 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, операторы техосмотра получат возможность проверять автомобили по специальному реестру на предмет наличия разрешения на работу в такси. Если машина окажется в этом реестре, срок действия техосмотра сократится. Для автомобилей старше пяти лет он составит полгода, а для более новых - год.

Помимо этого, проект предусматривает расширение перечня проверяемых данных: теперь операторам предстоит сверять не только VIN-номер, но также государственный номер, марку и модель транспортного средства. Выявленные несоответствия станут основанием для отказа в проведении процедуры.

Остальные же параметры о продолжительности техосмотра для разных категорий транспорта и прочих ключевых требований останутся без изменений.

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