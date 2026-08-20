Хуситы нанесли удар по аэропорту и объекту Saudi Aramco в саудовском Наджране

Хуситы провели две военные операции с использованием беспилотных летательных аппаратов Фото: REUTERS.

Йеменские хуситы нанесли удар беспилотниками по аэропорту и объекту саудовской государственной компании Saudi Aramco в городе Наджран. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

В заявлении отмечается, что йеменские вооруженные силы (хуситы) провели две военные операции с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Первая была направлена против важной цели в аэропорту Наджрана, вторая - против объекта Aramco в Наджране", - говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об ударе беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в провинции Джизан. Отмечалось, что атака стала ответом на нарушение воздушного пространства в йеменских провинциях Саада и Хаджа.

А в начале августа хуситы нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy.