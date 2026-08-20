МИД: РФ рассчитывает на ответ США и Турции о возможной передаче вооружений Киеву. Фото: МИД РФ

Российская Федерация рассчитывает на получение ответа от США и Турции о возможной передаче американских вооружений Украине через Турцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге с журналистами.

Ранее сообщалось, что Россия требует от Вашингтона и Анкары немедленно объясниться за организацию крупной поставки американских вооружений для нужд ВСУ, которая идет через турецкую территорию.

В поставку входят: 12 установок РСЗО, более 2,5 тысяч кассетных боеприпасов, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 ракет ATACMS.