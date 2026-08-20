ВС РФ поразили два сухогруза с оружием в порту Черноморска Фото: Shutterstock.

Российские военные поразили два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России в ежедневной сводке 20 августа.

«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражены два морских "сухогруза" с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — отмечается в сообщении от военного ведомства.

ВС РФ наносят удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам ВСУ. При этом российские военные тщательно выбирают точки для поражения на территории Украины. ВС РФ атакуют только военные объекты или те, которые используются для нужд ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 20 августа российские военные нанесли массированный удар по ВПК Украины. Причем факт, что последствия атаки были мощными для военной инфраструктуры Украины, подтвердили и в Киеве.