В ФРГ задержали члена террористической группировки, который подстрекал к убийству ученика в России. Фото: IMAGO/5VISION.NEWS/Global Look Press

Немецкие правоохранители задержали гражданина Германии, подозреваемого в подстрекательстве к убийству школьника в России. Расследование по делу Кая М. взяла на себя федеральная прокуратура ФРГ.

Как сообщается, 7 августа дело было передано из генеральной прокуратуры Кобленца в федеральное ведомство. По версии следствия, обвиняемый, будучи несовершеннолетним на момент достижения уголовной ответственности, выступал организатором террористической группировки.

По информации полиции, в 2024 году подозреваемый создал как минимум два онлайн-сообщества, объединивших сторонников правоэкстремистских взглядов. Деятельность этих групп была нацелена на совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Установлено, что участники целенаправленно искали жертв, преимущественно девушек-подростков, на различных интернет-площадках. После с помощью манипуляций они принуждали их к унизительным действиям и членовредительству, доводя в некоторых случаях до суицида.

Особое место в материалах прокуратуры занимает эпизод, связанный с трагедией в российской школе. Следствие полагает, что обвиняемый совместно с другими участниками группировки склонил несовершеннолетнего юношу к нападению с ножом. Более никаких деталей не афишируется по этому делу.

Ранее стало известно, что журналиста FAZ Михаэля Мартенса хотят объявить в международный розыск за призывы «убивать русских». В России уже решается этот вопрос.