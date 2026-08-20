Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 августа 2026 12:45

Журналист FAZ Мартенс не объявлен в международный розыск, вопрос еще решается

Мартенса хотят объявить в международный розыск из-за его призывов убивать россиян
Арина СЕРОВА
Недавно корреспондент FAZ Михаэль Мартенс выступал с призывами "посодействовать в убийствах русских. Фото: кадр из видео.

Недавно корреспондент FAZ Михаэль Мартенс выступал с призывами "посодействовать в убийствах русских. Фото: кадр из видео.

Журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс пока не объявлен в международный розыск. Вопрос по этому поводу все еще решается. Об этом заявил ТАСС информированный источник.

Как известно, недавно корреспондент FAZ выступал с призывами "посодействовать в убийствах русских". На эти слова сразу же отреагировали российские власти, требуя от Германии немедленно принять соответствующие меры.

Немногим ранее слова Мартенса прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Политик заверил, что журналист не уйдет от наказания и обязательно ответит за свои гнусные заявления.