Журналист FAZ Мартенс не объявлен в международный розыск, вопрос еще решается

Недавно корреспондент FAZ Михаэль Мартенс выступал с призывами "посодействовать в убийствах русских. Фото: кадр из видео.

Журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс пока не объявлен в международный розыск. Вопрос по этому поводу все еще решается. Об этом заявил ТАСС информированный источник.

Как известно, недавно корреспондент FAZ выступал с призывами "посодействовать в убийствах русских". На эти слова сразу же отреагировали российские власти, требуя от Германии немедленно принять соответствующие меры.

Немногим ранее слова Мартенса прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Политик заверил, что журналист не уйдет от наказания и обязательно ответит за свои гнусные заявления.