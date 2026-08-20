"Еле сгибал пальцы, кожа трескалась": Погибший басист "Кукрыниксов" страдал заболеванием и не мог играть на гитаре

У музыканта Дмитрия Оганяна остались трое детей. Фото: vk.ru/ya_anna_vagon

Погибший 45-летний бас-гитарист и бэк-вокалист музыкальной группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян, чье тело было обнаружено в воде у морского порта на Васильевском острове в Петербурге, длительное время страдал из-за поражения кожи на руках и не мог играть на гитаре без специальных силиконовых насадок. Об этом в интервью изданию "КП-Петербург" сообщил лидер группы "Бригадный подряд" Анатолий Скляренко, где ранее выступал Оганян.

"Дима был прекрасным музыкантом и человеком. Жаль, но последние годы у него случилась беда с руками. Какая-то болезнь, точный диагноз не назову, я не медик. Наверное, то ли экземы, то ли дерматит, то ли псориаз. Диме было больно играть. Он еле сгибал пальцы, и кожа тут же трескалась. Сами понимаете, для музыканта это очень неприятно", - сказал артист.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев подтвердил смерть своего коллеги Дмитрия Оганяна.

Напомним, утром 20 августа у морского вокзала на Васильевском острове прохожие нашли тело мужчины в воде, у которого отсутствовала кисть. Ее, а также окровавленный топор обнаружили рядом на берегу.