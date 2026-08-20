Легковой автомобиль влетел в толпу на тротуаре в Санкт-Петербурге

Два автомобиля влетели в толпу на тротуаре в Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Легковой автомобиль влетел в толпу людей, которые находились на тротуаре возле пешеходного перехода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Серьезное ДТП произошло в самом центре "северной столицы", неподалеку от Аничкового моста. Сначала белая «Ауди» столкнулась с черным «Хендаем», а сразу после этого влетела в толпу стоящих поблизости людей.

«Представитель скорой помощи, который дежурит на месте ЧП, заявил, что с места увезли нескольких пострадавших детей. А до них грузили в «карету» женщину с переломами», - сообщил источник издания.

На данный момент этот участок дороги полностью перекрыт для пешеходов, а на месте работают все экстренные службы. О погибших к текущему моменту не сообщается. В свою очередь прокуратура Центрального района уже сообщила, что тщательно контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей.