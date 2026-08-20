Пострадавший при атаке ВСУ в Ульяновской области скончался в больнице Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина, раненый вражескими беспилотниками в Ульяновской области 20 августа, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале.

В Новоспасском районе один человек получил ранение головы в результате вражеской атаки. Пострадавшего срочно доставили в областной травмоцентр, где врачи боролись за его жизнь.

«К сожалению, спасти раненого не удалось. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — резюмировал чиновник в своем сообщении.

Ранее KP.RU сообщил, что утром 20 августа враг предпринял массированную атаку дронами на Ульяновскую область. Причем киевский режим сознательно выбирал целями для ударов гражданские объекты. Власти региона предупредили жителей об опасности и заявили о работе ПВО.