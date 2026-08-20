Economist: расследование коррупции на Украине подошло крайне близко к Зеленскому Фото: REUTERS.

Расследование коррупционных схем на Украине подошло крайне близко к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание Economist.

«Тот факт, что следователи из антикоррупционных ведомств подошли так близко к Зеленскому, ошеломляет», - говорится в материале.

Как уточняет источник, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило новое дело об отмывании денег при участии депутатов и чиновников. Были опубликованы аудиозаписи, в которых фигурирует заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Позднее нелегитимным главой государства был подписан указ об ее увольнении.

Издание отмечает, что проведение новых расследований говорит об утрате возможностей у Зеленского влиять на антикоррупционные ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Зеленского. Группировка действовала под руководством бывшего и действующего народных депутатов Украины.