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Расследование коррупционных схем на Украине подошло крайне близко к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание Economist.
«Тот факт, что следователи из антикоррупционных ведомств подошли так близко к Зеленскому, ошеломляет», - говорится в материале.
Как уточняет источник, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило новое дело об отмывании денег при участии депутатов и чиновников. Были опубликованы аудиозаписи, в которых фигурирует заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Позднее нелегитимным главой государства был подписан указ об ее увольнении.
Издание отмечает, что проведение новых расследований говорит об утрате возможностей у Зеленского влиять на антикоррупционные ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Зеленского. Группировка действовала под руководством бывшего и действующего народных депутатов Украины.