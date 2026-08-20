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НовостиВ мире20 августа 2026 16:28

Захарова уверена, что Вучич найдет слова, чтобы выразить отношение к провокациям

В МИД РФ уверены в способности Вучича выразить отношение сербов к словам немецкого журналиста
Вениамин ЗАХАРОВ
Захарова уверена, что Вучич найдет слова, чтобы выразить отношение к провокациям. Фото: МИД РФ

Захарова уверена, что Вучич найдет слова, чтобы выразить отношение к провокациям. Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич обязательно найдет слова, чтобы выразить истинное отношение сербского народа к антироссийским провокациям. Об этом на брифинге с журналистами заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее на пресс-конференции Вучича и главы киевского режима Владимира Зеленского 8 августа в Белграде немецкий журналист Михаэль Мартенс задал провокационный вопрос, что могут сделать страны ЕС, чтобы "помочь убить больше русских".

"Я уверена, что у него нашлись слова. И я верю, что у него найдутся слова для того, чтобы сказать об истинном отношении сербского народа к подобным провокациям", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее сайт KP.RU писал, что российское посольство в Германии призвало власти Берлина публично осудить слова журналиста, который призывал содействовать в убийстве русских.