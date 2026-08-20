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НовостиЗдоровье20 августа 2026 16:33

Вес стоит на месте даже при тренировках: врач назвал неожиданную причину

Онколог Дзидзария: вес может стоять из-за реакции организма на стресс
Анастасия ПИГИНА
Врач рассказал, как стресс может мешать похудению.

Врач рассказал, как стресс может мешать похудению.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вес может не снижаться даже при соблюдении диеты и регулярных тренировках. Онколог-уролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария рассказал, что одной из причин может быть хронический стресс, который влияет на аппетит, восстановление организма и задержку жидкости. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Если уровень кортизола в крови постоянно повышен, это напрямую влияет на аппетит. Организм, пребывающий в режиме «бей или беги», требует энергии, а самым быстрым топливом является глюкоза», – поделился эксперт.

При длительном стрессе человека может сильнее тянуть на сладкое и мучное. Если при этом сочетать строгую диету с интенсивными тренировками и недостатком еды, организм может адаптироваться к дефициту энергии, а снижение веса замедлится.

Еще одной причиной специалист назвал катаболический эффект, при котором организм начинает использовать мышечную ткань для получения энергии. На фоне постоянного стресса и тяжелых нагрузок восстановление может ухудшаться, а потеря мышц способна влиять на скорость обмена веществ.

Прежде тренер Юрий Брабечан рассказал, как похудеть без резкого снижения веса и сохранить упругость кожи, отметив, что слишком быстрое похудение может привести к ее обвисанию и потере эластичности.