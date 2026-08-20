В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито четыре беспилотника

В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито четыре беспилотника Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе российские военные сейчас отражают террористическую атаку ВСУ, на данный момент над городом работает ПВО, а также мобильные огневые группы. Об этом официально сообщил горожанам губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАХ.

"Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - говорится в опубликованном им сообщении.

Губернатор региона призвал людей как можно скорее покинуть открытые пространства и после этого оставаться в безопасных местах.

Двумя днями ранее Развожаев сообщал, что украинский беспилотник вынесло течением на пляж в районе Парка Победы в Севастополе. Территория пляжа была оцеплена, а людей эвакуировали.