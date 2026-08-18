Дрон ВСУ вынесло течением на пляж в Севастополе, людей эвакуировали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский беспилотник вынесло течением на пляж в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАХ.

"К пляжу в районе Парка Победы прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - написал он.

По словам Развожаева, на данный момент территория пляжа оцеплена, а люди эвакуированы. Специалисты будут производить подрыв беспилотника на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Несколькими днями ранее средства ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь.

Как писал сайт KP.RU, российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 791 украинский беспилотник над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей.