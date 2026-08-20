Генсек ООН призвал прекратить удары по гражданским объектам, в том числе в РФ. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта на Украине, включая ее распространение на территорию России. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его слова, Гутерриш призывает прекратить удары по мирным жителям, а также гражданской инфраструктуре.

«Генсек по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории РФ. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права», - сказал Дюжаррик.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что с конца весны направила уже порядка 60 писем в ООН об атаках ВСУ на мирное население РФ. При этом организация очень редко отвечает на сообщения, упорно игнорируя их.

В Минобороны России подчеркивали, что удары ВС РФ наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, а также логистическим маршрутам поставок вооружения и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.