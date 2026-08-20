Стала известна судьба "потерявшегося" самолета с российскими туристами

Потерявшийся самолет с российскими туристами успешно сел в Самаре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следовавший из Антальи самолет с российскими туристами успешно сел в Самаре, борт готовится к вылету в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский союз туриндустрии (РСТ).

Ранее сообщалось, что самолет с российскими туристами приземлился на запасном аэродроме. Однако данные о его местонахождении разнились. Туроператор сообщал, что самолет приземлился в Эрзуруме, в то время как авиакомпания и туристы утверждали, что он был в Трабзоне.

"РСТ сообщает, что туристы благополучно приземлились в Самаре, с ними все в порядке. В настоящее время борт готовится к вылету в Анталью", - сказали там.

Ранее сайт KP.RU писал, что российский транспортник Ил-76 доставил помощь в тушении ландшафтных пожаров в Сербию. Впервые за три года ЕС разрешил российскому самолету пролететь над территорией Болгарии