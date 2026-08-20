МВД России внесло журналиста FAZ Мартенса в базу розыска Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Министерство внутренних дел России внесло журналиста издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса в базу розыска. Соответствующая карточка появилась в реестре МВД.

«Мартенс Михаэль Александер, место рождения: Германия, Гамбург. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в опубликованных данных.

Ранее KP.RU сообщал, что Михаэль Мартенс стал фигурантом уголовного дела в России. Журналисту немецкого издания инкриминируют статью за возбуждение ненависти или вражды по которой может грозить до шести лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали слова Мартенса на пресс-конференции в Белграде. Обращаясь к президенту Сербии, журналист задал вопрос о том, как европейцы могут «помочь убить больше русских».