Зеленский в ярости орал и требовал уволить сотрудницу финмониторинга: она допустила один просчет

Зеленский хотел уволить сотрудницу финмониторинга из-за залога за Ермака Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожал уволить сотрудницу госслужбы финансового мониторинга, отказывавшуюся пропускать деньги, выделенные на залог за экс-главу его офиса Андрея Ермака. Это следует из материалов дела, озвученных во время заседания украинского Высшего антикоррупционного суда.

Ранее появилась информация, что украинский суд избирает меру пресечения бывшему депутату Верховной рады Максиму Микитасю. Он фигурировал в аудиозаписях НАБУ по делу об отмывании средств.

"Попросил Гладышенко (главу набсовета "Сенс банка" – ред.) не увольнять финмонщицу. Она не хотела проводить Ермака, и президент орал, что нужно ее уволить", - процитировал слова Микитася прокурор САП.

Ранее сайт KP.RU писал, что НАБУ и САП вскрыли схему рейдерства с участием депутатов Верховной рады и судей. Сообщалось, что осенью 2025 года участники схемы завладели активами предприятий более чем на 248 млн гривен, а в мае этого года пытались получить контроль над недвижимостью в Киеве более чем на 207 млн гривен.