Экс-глава Минобороны Украины Федоров едет в США после отставки: зачем?

Бывший министр обороны Украины Федоров отправится в США Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров намерен отправиться в США для налаживания сотрудничества в сфере оборонных технологий. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на его пресс-службу.

Ранее уже сообщалось, что Федоров рассматривает возможность поехать в Штаты. Поездка может состояться на следующей неделе. Однако остается неизвестным, с кем именно он намерен встретиться в США.

Напомним, 14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны Украины. Спустя несколько дней начались митинги с требованием восстановить Федорова в занимаемой должности. Сайт KP.RU также писал, что сам Федоров давал понять, что не собирается мириться с потерей своего поста. По его словам, он приложит все усилия для возвращения полномочий.