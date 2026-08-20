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НовостиОбщество20 августа 2026 18:22

Умер Йован Савович, создатель «Лепрозория»

Создатель «Лепрозория» Йован Савович умер в возрасте 43 лет
Вениамин ЗАХАРОВ
Йован Савович

Йован Савович

Фото: Соцсети.

Создатель «Лепрозория» Йован Савович умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на его друзей и коллег.

Йован Савович - сербский веб-дизайнер и предприниматель. Созданный им портал появился в российском интернете в середине 2000-х годов.

Накануне стало известно, что умерла Нина Шорина, известный режиссер и сценарист, подарившая зрителям любимые мультфильмы о Незнайке и Муми-троллях. Она ушла из жизни 19 августа в возрасте 83 лет.

Шорина была не только режиссером, но также сценаристом, актрисой, художником и продюсером.