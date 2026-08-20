Захарова: ЮНЕСКО и ОБСЕ стали соучастниками преступлений Киева против СМИ. Фото: МИД России

Международные структуры, такие как ЮНЕСКО и ОБСЕ, уже стали соучастниками преступлений киевского режима против российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Своим безмолвием они де-факто сделались соучастниками кровавых преступлений украинских неонацистов, которые открыли настоящую охоту на представителей российских медиа и продолжают искоренять любые проявления инакомыслия», - написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД отметила, что особенно показательной стала реакция международных структур на убийство военкора Дарьи Дугиной в 2022 году. Тогда ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие организации также ответили молчанием на инцидент, показав неспособность дать принципиальную оценку преступлениям ВСУ.

Ранее Мария Захарова заявляла, что преступления Киева против российских журналистов не имеют срока давности. Дипломат подчеркнула, что виновные в них понесут неотвратимое наказание.