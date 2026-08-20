Захарова: виновные в убийствах журналистов из РФ понесут неотвратимое наказание. Фото: МИД РФ

Преступления киевского режима против российских журналистов не имеют срока давности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Преступления против военкора Дарьи Дугиной, убитой в 2022 году, и других российских журналистов не имеют срока давности. Виновные в их совершении понесут неотвратимое наказание», - отметила дипломат.

Кроме того, представитель МИД РФ указала на двойные стандарты ЮНЕСКО после визита генерального директора организации Халеда аль-Анани в Киев

Ранее Захарова сообщила, что российская сторона рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН сможет исправить ошибки нынешнего генсека Антониу Гутерреша, выведя организацию из кризиса.