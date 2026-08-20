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НовостиВ мире20 августа 2026 19:26

Вучич поблагодарил Россию за предоставление спецборта МЧС РФ

Россия отправила на помощь Сербии специализированный самолет
Вениамин ЗАХАРОВ
Вучич поблагодарил Россию за предоставление спецборта МЧС РФ

Вучич поблагодарил Россию за предоставление спецборта МЧС РФ

Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за отправку в республику спецборта Ил-76 МЧС для оказания помощи в борьбе с пожарами. Со словами благодарности он выступил в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Я благодарен РФ за то, что они прислали нам "Ильюшин". Пилот Ил-76 сбросил более 200 тонн воды, из которых 21 тонна попала прямо на очаг возгорания и спасла 50 зданий. Все дома были спасены», - сказал Вучич.

В Сербии складывается сложная обстановка с природными пожарами, местные власти обратились к Москве за помощью.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия отправила на помощь Сербии специализированный самолет. Воздушное судно прибыло в город Ниш Республики Сербия в ночь на 20 августа, четверг.