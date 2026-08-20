Вучич поблагодарил Россию за предоставление спецборта МЧС РФ Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за отправку в республику спецборта Ил-76 МЧС для оказания помощи в борьбе с пожарами. Со словами благодарности он выступил в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Я благодарен РФ за то, что они прислали нам "Ильюшин". Пилот Ил-76 сбросил более 200 тонн воды, из которых 21 тонна попала прямо на очаг возгорания и спасла 50 зданий. Все дома были спасены», - сказал Вучич.

В Сербии складывается сложная обстановка с природными пожарами, местные власти обратились к Москве за помощью.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия отправила на помощь Сербии специализированный самолет. Воздушное судно прибыло в город Ниш Республики Сербия в ночь на 20 августа, четверг.