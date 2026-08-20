Минфину Украины поручили продать Sense Bank из-за коррупционного скандала. Фото: набу Drop of Light Shutterstock Fotodom

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Минфину поручено продать государственный Sense Bank на фоне коррупционного скандала. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Министерство финансов имеет четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Параллельно Минфин совместно с Нацбанком должны решить все накопившиеся проблемы в этом финучреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление», - написал он.

Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проходят в украинском Sensе Bank, связанном с Тимуром Миндичем.

Также сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Владимира Зеленского.