Суд в Хорватии арестовал украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Фото: IMAGO EHL Media/Erik-Holm Langho/Global Look Press

Суд в Хорватии постановил взять под стражу гражданина Украины, объявленного в розыск в Германии по делу о подрыве "Северных потоков" в 2022 году.

"Региональный суд в Пуле объявляет, что судья на слушаниях 20 августа вынес решение заключить под стражу гражданина Украины с целью передачи в ФРГ на основании европейского ордера на арест", - говорится в сообщении суда.

Накануне стало известно, что гражданин Украины водолаз Владимире Ш, предположительно, участвовавший в подрыве газопроводов "Северный поток", задержан в Хорватии.

В начале июля надзорное ведомство Германии заявило, что подозреваемый в диверсии на трубопроводах "Северный поток" атакой на энергообъект совершил военное преступление. Генеральный прокурор Йенс Роммель обвиняет Сергея Кузнецова в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру.