Зеленский ввёл санкции против создателей мультфильма «Маша и Медведь» Фото: REUTERS.

Киевский главарь внес создателей российского анимационного проекта «Маша и Медведь» в санкционный список. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Владимира Зеленского.

Как следует из указов, ограничительные меры затронули студию Animaccord, производителя мультфильма, а также продюсера проекта Дмитрия Ловейко.

В начале августа Зеленский также ввел санкции против 20 граждан России и 23 юридических лиц. По заявлению Киева, все перечисленные лица имеют отношение к российскому оборонно-промышленному сектору.

По мнению главы МИД Украины Андрея Сибиги, санкции и замороженные российские активы являются якобы «рычагами» давления на Россию.

Однако президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что санкции против России незаконны, так как не подтверждались ООН. Кроме этого, Путин подчеркнул: санкции больше вредят тем, кто их вводит.