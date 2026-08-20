В России с 31 августа введут экзамен на квалинвестора: что это значит

ЦБ: в РФ введут экзамен на статус квалинвестора Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России объявил, что с 31 августа статус квалифицированного инвестора можно будет получить только после сдачи экзамена. Об этом говорится на сайте регулятора.

ЦБ дополнил список документов для получения статуса квалифицированного инвестора по образованию. Теперь достаточно предъявить отечественный сертификат или аттестат и успешно сдать экзамен на знание финансового рынка.

«... Его успешное прохождение подтверждается сертификатом "Квалифин" от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или "Инвестиционным сертификатом Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)», — следует сообщение на сайте.

С 31 августа перечень оснований для получения статуса расширят за счет сертификата НФА и аттестата НАУФОР. Ранее принимались только международные документы, такие как сертификат CFA. Теперь же выбор станет шире за счет отечественных аналогов.

По данным ЦБ, к 14 августа 2026 года международные резервы России выросли и составили 755,6 млрд долларов. В регуляторе подчеркивают положительную динамику за последнее время.