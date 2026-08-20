Небензя заявил, что Россия умеет адаптироваться к санкциям. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия умеет адаптироваться к санкциям и парировать угрозы, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Вопрос к российскому постпреду касался недавнего заявления президента США Дональда Трампа о запуске кампании экономического давления на Иран. Американский президент тогда уточнил, что под удар попадут не только сам Иран, но и государства, которые оказывают ему любую поддержку.

«Мы видели так много санкций и обещаний изолировать российскую экономику, что мы не обращаем на это слишком много внимания. Нам удавалось адаптироваться к любым санкциями и справляться с любыми угрозами», — сказал Небензя.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о введении «самого масштабного» санкционного пакета ЕС против России с 2022 года. Она анонсировала новые ограничительные меры против РФ на эту осень.

Однако в Кремле неоднократно отмечали, что санкции против России незаконны, так как не подтверждались ООН. Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, Москва сталкивалась с давлением и до «Русской весны» 2014 года, и после.