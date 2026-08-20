Кандидат на пост генсека ООН высказалась о конфликте на Украине

Кандидат на пост генсека ООН Баки: Конфликт на Украине требует быстрого решения Фото: REUTERS.

Урегулирование украинского конфликта предполагает поиск компромиссного решения, которое устроило бы обе стороны. Об этом заявила экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки, которая претендует на должность генсека ООН.

По ее словам, также важно, чтобы выполнение этого решения не растягивалось, а было выполнено оперативно.

«В случае если ООН не может предотвратить конфликт <…>, нам необходимо иметь решение, на которое не уйдет много времени... Нам необходимо найти решение, которое устроит обе стороны», — заявила она для журналистов.

Антониу Гутерриш покинет должность генерального секретаря ООН 31 декабря 2026 года в связи с истечением срока полномочий. Выборы его преемника также запланированы на конец этого года.

В свою очередь российская сторона рассказала, какими качествами должен обладать новый генсек ООН. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Москва ждет от нового генсека ООН смелости в разрешении конфликта на Украине.

Кроме этого, Россия допускает выдвижение новых кандидатов на пост генсека ООН, если текущие не наберут нужное число голосов.