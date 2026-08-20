Небензя рассказал о требованиях к новому генсеку ООН

Небензя: РФ ожидает от нового генсека ООН смелости в разрешении конфликта. Фото: Lev Radin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия заинтересована в том, чтобы следующий генсек ООН уделял больше внимания разрешению украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«... Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным, как Кофи Аннан», — сказал он для ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возлагает надежды на нового генсека ООН в вопросе исправления просчетов его предшественника Антониу Гутерреша и вывода организации из кризисного состояния.

Кроме этого, в российском МИД также отметили, что новый генсек ООН должен исправить ошибки команды Гутерриша.

Напомним, что нынешний генсек ООН Гутерриш покинет пост 31 декабря 2026 года.