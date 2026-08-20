Власти США идут на экстренные меры для удешевления бензина: в жертву принесут экологию

В США принимают экстренные меры, чтобы снизить цены на бензин. Фото: REUTERS.

В США вводят экстренное послабление экологических требований к автомобильному топливу. О таком решении объявило агентство по охране окружающей среды США (EPA). Таким образом власти пытаются сбить растущие на автозаправках цены.

«EPA намерено увеличить внутренние поставки бензина путем введения временного экстренного исключения для топлива, которое вступит в силу 1 сентября. По согласованию с министерством энергетики, исключения EPA позволят продавать бензин марки E10 (смесь бензина с 10% этанола) с более высоким давлением насыщенных паров по Рейду», - информирует портал Breitbart News.

Стоимость бензина в США составляет от 4,1 до 5,6 доллара за галлон в зависимости от региона. Галлон – мера, составляющая около 3,8 литра.

Подорожание бензина уже давно стало серьёзной проблемой в США. Ещё в марте американские СМИ били тревогу из-за резкого роста цен на бензин.

В июле цены на бензин в США вновь начали расти из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Тогда средняя цена галлона дизельного топлива вновь превысила $5, а бензина достигла почти $4.

Тем временем стратегические запасы нефти США сократились до уровня 1983 года.