Житель Латвии из-за русофобии донёс на брата и похвастался этим в социальной сети

Житель Латвии написал донос на брата за то, что тот смотрел российские телеканалы и настраивал их для других людей. На фото: столица Латвии Рига. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Латвии Оскарс Берзиньш написал донос на своего брата и похвастался этим в социальных сетях.

«Он продавал и помогал устанавливать устройства, с помощью которых латвийское русскоязычное телевидение можно было превратить в настоящий "зомбоящик"», - написал Берзиньш.

Он добавил, что брат не только занимался настройкой российских телеканалов, но и сам смотрел российское телевидение.

Напомним, в феврале 2021 года в Латвии запретили уже 33 российских телеканала, в 2022 году количество запрещённых телеканалов, зарегистрированных в РФ, дошло до 80. За их просмотр предусмотрен штраф до 700 евро.

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Также в Латвии запретили игрушки из России.

Накануне суд по конституционным делам Латвии одобрил запрет для местных СМИ вещать на языке национальных меньшинств, куда входит и русский.