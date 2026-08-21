Боец ВС РФ рассказал, как они находят гнезда БПЛА ВСУ: «Общая изоляция и контроль»

Командир взвода БПЛА с позывным Сокол Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

После успешного освобождения Красноподолья в ДНР, боец группировки «Центр» с позывным Сокол рассказал в беседе с военкором KP.RU Дмитрием Стешиным, как ВС РФ сдавливает Славянско-Краматорскую агломерацию.

По словам бойца ВС РФ, армия продвигается вперед, а ВСУ отступают, хоть и предпринимает попытки контратак. Тогда российские военнослужащие подобные малые группы, более похожие на ДРГ, уничтожают.

«... У нас же задача так и называется: "общая изоляция и контроль", это мы присматриваем за нашими бойцами и не даем приблизиться к ним противнику. Или подлететь. Ищем замаскированные гнезда БПЛАшников. Они редко показываются на поверхности…», — сказал Сокол.

Сокол подчеркнул, что бойцы группировки «Центр» находят замаскированные гнезда БПЛА ВСУ по по тропкам, по мусору, по туалетной бумаге.

Напомним, что взятие под контроль Красноподолья открывает для ВС РФ прямой выход к крупному узлу обороны ВСУ.