Панкратов: Европа идёт на поводу у Киева, выявляя уклонистов среди украинцев Фото: REUTERS.

Европа идет на поводу Украины, когда вводит проверку военного статуса украинцев. Об этом сообщил экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.

Как ранее заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, все беженцы из Украины для получения статуса временной защиты в ЕС обязаны подтвердить, что они не уклоняются от военной службы.

«Идет ли Европа на поводу у Украины — безусловно и открыто: глава дипслужбы ЕС сама признала, что поправка принята по прямой просьбе Киева, то есть это не самостоятельная миграционная политика Брюсселя, а обслуживание кадрового голода украинской армии чужими руками», — сказал зампредседателя Союза политэмигрантов Европы для ТАСС.

Как отметил Панкратов, новые требования не распространяются на тех, кто уже оформил статус, — для них предусмотрена временная отсрочка. Однако срок действия защиты ограничен мартом 2028 года и может быть дополнительно ужесточен.

В свою очередь в Чехии раскрыли для Европы страшную правду: европейским странам грозит новая волна миграции с Украины, к которой государства контингента явно не готовы.