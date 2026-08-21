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НовостиПолитика21 августа 2026 4:02

ВСУ изо всех сил пытаются справиться с бензиновым кризисом: зачем они поделили армию

KP.RU: ВСУ разбили на три категории из-за жесткого лимита на топливо
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Анна ПЕТРОВА
KP.RU: ВСУ разбили на три категории из-за жесткого лимита на топливо

KP.RU: ВСУ разбили на три категории из-за жесткого лимита на топливо

Фото: REUTERS.

ВСУ ввели жесткие лимиты топлива, разделив армию на три категории. Это случилось после того, как ВС РФ заблокировали порты и вывели из строя некоторые АЗС. Об этом сообщил военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

«После того, как наши устроили на Украине бензиновый кризис, заблокировав порты и выбив практически все АЗС в прифронтовой зоне, вдоль ЛБС, бандеровцы посадили свою армию на жесткий лимит топлива», — объяснил Стешин.

Военкор пояснил, что в первую очередь топливо распределяют для нужд ПВО и тяжелой бронетехники. Вторым «приоритетом» идет снабжение линии соприкосновения. При этом в остатке оказались медицинские службы, волонтеры и электрогенераторы.

Однако без стабильного энергоснабжения невозможно эффективное использование современных ударных дронов, добавил военкор.

Ранее ВС РФ нанесли удар по АЗС на территории Черниговской области, которая снабжала ВСУ топливом.