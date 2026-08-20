Небензя отверг необходимость массовой мобилизации в РФ

Небензя сообщил, что массовая мобилизация в России не планируется. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовая мобилизация в России не планируется, поскольку отсутствует потребность в ее проведении. С подобным заявлением перед журналистами выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — сказал дипломат.

Ранее украинские СМИ распространили слухи о якобы «мобилизации» в России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев четко ответил на лживые элементы пропаганды Киева: «Враг несет пургу, в мобилизации нет никакой необходимости».

В свою очередь военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец пояснил, зачем президент страны Владимир Путин расширил штат ВС РФ.

Немногим ранее на Украине начались проверки в ТЦК. Так, в Одессе были задержаны 10 военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по подозрению в незаконном лишении свободы и пытках украинцев.