Сомалийские пираты вновь захватили судно: на борту были шесть человек и оружие

AP: пираты захватили у берегов Сомали грузовое судно с турецким оружием Фото: REUTERS.

В понедельник, 17 августа, у восточного побережья Сомали пираты захватили грузовое судно, ходившее под флагом Камеруна. Об этом агентство Associated Press.

Согласно информации агентства, судно LUTUF было захвачено примерно в 3,5 морских милях (около 6,5 км) от населенного пункта Маррайя. По данным AP, на борту сухогруза, принадлежащего компании Polar Movement Shipping, помимо оружия находилось коммуникационное и спутниковое оборудование.

Уточняется, что груз следовал в турецкий военный учебный центр, который находится в столице Сомали — Могадишо.

На борту сухогруза находились десять членов экипажа. Среди них — шестеро граждан Индии, двое сербов, а также по одному представителю Турции и Грузии. Восемь пиратов совершили абордаж у восточного побережья сомалийской провинции Нугаал. Впоследствии к месту происшествия прибыли два турецких грузовых судна, а за ситуацией с воздуха наблюдали турецкие вертолеты и беспилотники.

Спустя сутки, во вторник, судно подверглось воздушной атаке, передает агентство. В результате атаки погибли четыре человека, еще двое были ранены. При этом в публикации не указывается, кто стоял за атакой, и не приводятся подробности о жертвах. Данных о текущем состоянии сухогруза, его экипажа и перевозимого груза на данный момент также нет.

17 августа у побережья Сомали группа вооруженных лиц захватила гражданское грузовое судно. Нападение произошло примерно в 7,5 км к югу от города Мареейо. Тогда восемь мужчин с оружием поднялись на борт и взяли управление кораблем под полный контроль.

В апреле пираты дважды захватывали судна у берегов Сомали. Например, судно, перевозившее цемент и шедшее под флагом Сент-Китс и Невис, взяли под свой контроль девять пиратов.

Кроме этого, танкер Honour 25 также был захвачен пиратами. Инцидент произошел примерно в 50 км от берега, между городами Бербера и Могадишо. На судне находилось 18,5 тыс. тонн топлива, а экипаж состоял из 17 человек — граждан Индии, Мьянмы, Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки.