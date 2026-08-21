Россиянам объяснили, от чего зависит размер пенсии

Глава Соцфонда Чирков: размер страховой пенсии зависит от трудового вклада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Размер страховой пенсии россиянина зависит от стажа и зарплаты: чем больше, тем выше выплата. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«В нашей страховой системе ее размер во многом зависит от трудового вклада человека. Чем больше работаешь и зарабатываешь, тем выше будет пенсия. Связь прямая», — пояснил он для ТАСС.

По его словам, что на размер пенсии влияют трудовой стаж, объем страховых взносов, уплаченных с заработной платы, а также нестраховые периоды, например военная служба или уход за детьми. Кроме того, выплаты повышаются по достижении 80 лет и при наличии инвалидности.

Чирков напомнил, что сейчас расчет пенсии происходит автоматически, так как вся система переведена в цифровой формат. На портале «Госуслуг» граждане могут ознакомиться со своими пенсионными коэффициентами и воспользоваться специальным калькулятором, добавил глава СФР.

Как сообщал KP.RU, средняя пенсия среди неработающих граждан превысила 40 тыс. рублей в шести регионах России.