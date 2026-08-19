Средняя пенсия среди неработающих превысила 40 тыс рублей в шести регионах РФ

Фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

В части российских регионов средний размер пенсионных выплат среди неработающих пенсионеров оказался выше 40 тысяч рублей. Соответствующие данные содержатся в отчетах Соцфонда, на которые ссылается издание ТАСС.

В частности, речь идет сразу о шести регионах. Так, пенсионеры Чукотского автономного округа получают среднюю пенсию в размере 49 966 рублей. В Ненецком автономном округе пенсия превысила 42 тысячи рублей, на Камчатском крае - также 42 тысячи рублей. Проживающие в Магаданской области пенсионеры получают страховые выплаты в размере 42 911 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе - свыше 41 тысячи рублей.

Также в список лидеров по размеру пенсий для неработающих пенсионеров вошли жители Ханты-Мансийского АО - 40 932 рублей.

Согласно данным Соцфонда, средняя пенсия в России на 1 июля текущего года равняется 27 850 рублей.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что средняя пенсия по инвалидности у россиян на 1 июля 2026 года составила 17 382 рубля в месяц

А ближайшее повышение пенсий случится 1 октября 2026 года. Пенсионные выплаты проиндексируют военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств.